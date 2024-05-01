Возможной причиной крупного пожара в Бурятии назвали возгорание мусора | 360°

Происшествия 01 мая 2024, 12:18 Возможной причиной крупного пожара в Бурятии назвали возгорание мусора МЧС: причиной пожара в Бурятии могло стать воспламенение мусора

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На месте крупного пожара в Бурятии работают дознаватели МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Причиной возгорания могло стать воспламенение мусора, попавшего на линии электропередачи, а с них на сухую траву», — добавили спасатели.

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По данным МЧС, площадь пожара достигла 16 800 квадратных метров. Горели сухостой и 17 участков с постройками.

Ранее сообщалось, что огнеборцы МЧС ликвидировали открытое горение в Бурятии. Еще одной причиной пожара стал шквалистый ветер, который оборвал электропровода. В результате ЧП никто не пострадал, сообщил глава республики Алексей Цыденов. Видео с места ЧП, которое сняли на телефоны очевидцы событий, оказалось в распоряжении 360.ru.