Появилось видео крупного пожара в Бурятии | 360°

Эксклюзив 30 апреля 2024, 22:00 Появилось видео крупного пожара в Бурятии Пожар в Бурятии попал на видео очевидцев

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Крупный пожар в Бурятии попал на видео очевидцев. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.

На записи видно, как разлетаются искры от пожара — в регионе бушует ураганный ветер. Огненное зарево заметно с дальнего расстояния.

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Огонь разгорелся в Бурятии вечером 30 апреля, вспыхнули надворные постройки на окраине Улан-Удэ. Возгорание быстро распространилось на территории в 10 тысяч квадратных метров, горят 21 дом и хозяйственные постройки.

Причиной пожара стал шквалистый ветер, который оборвал электропровода. По словам главы республики Алексея Цыденова, в результате ЧП никто не пострадал. Огонь локализовали, его продолжают тушить. На месте работают более 70 спасателей и 19 единиц техники. Погорельцам окажут необходимую помощь, заверил глава Бурятии.