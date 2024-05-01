Пожар в Бурятии уничтожил 17 домов | 360°

Важное 01 мая 2024, 00:20 Пожар в Бурятии уничтожил 17 домов Пожарные ликвидировали открытое горение в Бурятии

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Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение в Бурятии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В сообщении отметили, что «огнем уничтожены 17 дачных домов, из них 12 — пустующие строения». На месте работает дознаватель МЧС России.

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Ранее 360.ru опубликовал видео с места ЧП, который сняли на телефоны очевидцы событий. На записи видно, как разлетаются искры от пожара — в регионе бушует ураганный ветер. Огненное зарево заметно с дальнего расстояния.

Причиной пожара стал шквалистый ветер, который оборвал электропровода. По словам главы республики Алексея Цыденова, в результате ЧП никто не пострадал.