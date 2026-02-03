Пожар в ТЦ на востоке Москвы ликвидировали, пострадавших нет

Эвакуацию в ТРЦ «Щелковский» на востоке Москвы сняли на видео. Кадры с места ЧП оказались в распоряжении 360.ru.

«Был в фудкорте в ТРЦ „Щелковский“. По громкой связи объявили о пожарной тревоге. Организованно спустились по неработающему (отключенному) эскалатору вниз», — рассказал 360.ru очевидец.

Задымление произошло возле винного магазина, слева от входа в торговый центр, отметил он. Однако дым мог подниматься с минус первого этажа с той же стороны, уточнил собеседник 360.ru. Пожарные оперативно прибыли на место.

Как рассказали в пресс-службе МЧС Москвы, эвакуация прошла до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Предварительно, из здания вышли около 300 человек.

«Огнеборцы ликвидировали возгорание в вентиляционном коробе», — говорится в сообщении.

Пострадавших нет.

Ранее крупный пожар разгорелся на производстве в Коломне. Огонь охватил кровлю сооружения сложной конструкции площадью около 2200 квадратных метров.