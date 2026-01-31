В Коломне разгорелся крупный пожар на производстве

В Коломне загорелось одноэтажное здание на Окском проспекте, где расположились производство пластика и типография. Пожарные уже приступили к тушению.

По данным ведомства, сигнал о пожаре поступил в 17:10. Огонь охватил кровлю сооружения сложной конструкции площадью около 2200 квадратных метров. Экстремальную пожарную нагрузку создало наличие в помещениях легковоспламеняющихся материалов. Это сильно осложнило работу пожарных расчетов.

К месту возгорания стянули силы из Коломны и соседних Луховиц. На линию огня вышли 67 человек и 21 единица техники. Пожару присвоили второй ранг сложности.

Информации о возможных пострадавших и причинах возгорания пока не поступало. Специалисты планируют приступить к разбору завалов и выяснению обстоятельств случившегося после окончательной ликвидации огня.