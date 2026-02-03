Посетителей ТЦ «Щелковский» эвакуировали из-за пожара

На северо-востоке Москвы началась эвакуация в торговом центре «Щёлковский». В пресс-службе МЧС Москвы сообщили, что спасатели находятся на месте ЧП.

«Пожарные на месте. Сейчас проверяют, пока точной информации нет», — сказали в МЧС.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений проведена эвакуация посетителей, отметили в пресс-службе министерства.

Как сообщил источник 360.ru, эвакуировано около 300 человек. Информация о пострадавших не поступала.

По данным телеканала РЕН ТВ, возгорание произошло на минус третьем этаже торгового комплекса.

Ранее многоэтажный дом загорелся в центре Москвы. Огонь распространился на площади до 50 квадратных метров. Из дома эвакуировали 20 жильцов.