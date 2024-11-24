Появилось видео загоревшегося российского лайнера в Анталье

Очевидцы сняли на видео пожар, разгоревшийся на российском лайнере авиакомпании «Азимут» при посадке в аэропорту Антальи. Пассажиры не пострадали. Кадры эвакуации появились в распоряжении 360.ru.

Оперативные службы аэропорта ликвидировали возгорание, которое, по предварительной информации, началось в двигателе самолета. Издание Haber уточнило, что на борту находились 79 пассажиров.

«Все пассажиры самолета были эвакуированы без каких-либо травм, к счастью, ни с кем ничего не случилось. На данный момент негативной ситуации нет», — заявил замруководителя гражданской администрации аэропорта Анталии Суат Сейитоглу.

До этого о пожаре на борту, следующему из Сочи в Анталью, сообщила онлайн-платформа гражданской авиации HavaSosyalMedya.