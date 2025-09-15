Воздушный шар из-за непогоды приземлился в жилых кварталах в Подмосковье

Прокуратура начала проверку после приземления воздушного шара в жилых кварталах Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«Вчера вечером, воздушный шар воздухоплавательного центра „Подари небо“ совершал тренировочный полет в составе четырех человек от села Батюшково до села Теряево Московской области», — заявили в ведомстве.

Из-за непогоды шар приземлился в городе Дмитрове в жилых кварталах. В итоге правоохранители начали проверку исполнения законов на воздушном транспорте. После нее примут решение о мерах реагирования.

Ранее самолет Ан-2 потерпел крушение в Ростовской области. Его обломки обнаружили в водоеме на малой глубине. Южная транспортная прокуратура опубликовала видео с места происшествия. Также надзорное ведомство начало проверку по факту ЧП.