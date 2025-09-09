Появилось видео с места крушения Ан-2 в Ростовской области

Обломки Ан-2, потерпевшего крушение утром в Ростовской области, лежат в водоеме на малой глубине. Видео с места авиакатастрофы опубликовала пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Надзорное ведомство начало проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. После этого примут решение о мерах реагирования.

Самолет разбился в Волгодонском районе во время сельскохозяйственных работ, пилот погиб. Предварительная версия крушения — ошибка летчика.

Ранее другой Ан-2 экстренно приземлился в лесном массиве в Якутии в 300 километрах от поселка Жиганск. На борту находились три человека, они не пострадали.