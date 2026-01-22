Хинштейн сообщил о переломе бедренной кости после ДТП

Глава Курской области Александр Хинштейн сообщил в телеграм-канале , что перенес операцию после ДТП и сейчас находится в областной клинической больнице. В видеообращении, записанном прямо из палаты, он рассказал, что врачи диагностировали перелом бедренной кости, поэтому лечение и восстановление займут некоторое время.

«Врачи успешно меня прооперировали. Ситуация, к сожалению, чуть хуже, чем предполагалось, — перелом бедренной кости», — пояснил глава региона.

Он рассказал, что медики рекомендовали ему полностью сосредоточиться на восстановлении и временно отказаться от рабочих контактов, но, как отметил сам губернатор, он намерен по возможности продолжать следить за делами региона даже в вынужденном «горизонтальном режиме».

Хинштейн поблагодарил врачей Курской областной клинической больницы, бригаду скорой помощи и специалистов Минздрава России за внимание и поддержку. По его словам, ему предлагали перевестись на лечение в Москву, однако он решил остаться в Курске. Отдельно Хинштейн отметил многочисленные слова поддержки, которые получает от жителей региона.

ДТП произошло во время рабочей поездки по области. Автомобиль, в котором находился глава региона, занесло на сложном участке дороги, после чего машину выбросило на обочину.