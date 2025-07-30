«Такое я видела только в кино»: цунами на Камчатке смыло лагерь участников экспедиции РГО

Цунами на Дальнем Востоке смыло лагерь на острове Шумшу, в котором размещалась экспедиция Русского географического общества «Восточный бастион — Курильская гряда». Об этом рассказала в своем Telegram-канале участница экспедиции журналистка Вера Костамо.

По ее словам, все началось с подземных толчков, а через час пришла волна.

«Такое я видела только в кино. Огромная волна мгновенно смяла все палатки. И давно я так не бегала с 10 килограммами за спиной», — заявила журналистка.

Участников экспедиции эвакуировали в лагерь МЧС, никто из них не пострадал. Вернуться на прежнее место они смогут только с разрешения спасателей.

Позже в беседе с 360.ru Костамо рассказала, что ее коллеги с Курильских островов и из Приморья сразу заподозрили неладное и предупредили об опасности, однако к приходу волны они оказались не готовы.

«Не думали, что настолько быстро все случится. Успели только крикнуть друг другу, что волна. Кто в чем был: кто в кроссовках, кто в сапогах, — потому что у нас сегодня был день отдыха, мы проходили очень серьезные маршруты и собирались провести этот день в лагере», — сообщила журналистка.

Ранее с Халактырского пляжа на Камчатке из-за угрозы цунами вывезли около 60 серферов.