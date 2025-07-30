«Разрушения очень большие»: последствия цунами на Курилах сняли на видео

В среду, 30 июля, на Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 8,8. Поднявшаяся волна цунами захлестнула прибрежные районы в Северо-Курильске, в распоряжении 360.ru появились кадры с места ЧП.

«Волна очень большая, затопила всю прибрежную часть. Пока что вода ушла, разрушения очень большие. Прибрежная зона затоплена полностью. Туман затянул все, пошел дождь», — рассказал очевидец.

Волна цунами полностью затопила рыбопромышленное предприятие «Алаид» в Северо-Курильске. Председатель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов уточнял, что из сотрудников никто не пострадал, оценить перспективы восстановления завода он затруднился.

После землетрясения магнитудой 8,8 на Камчатке угрозу цунами распространили по всем Курильским островам. Первая волна накрыла рыбзавод в Северо-Курильске на острове Парамушир. Данные о разрушениях жилого фонда в населенных пунктах Курил не поступали.