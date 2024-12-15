Восемь членов экипажа терпящего бедствие танкера подняли из воды
Восемь членов экипажа терпящего бедствие судна «Волгонефть 212» подняли из воды
Из воды подняли восемь членов экипажа танкера «Волгонефть 212», терпящего бедствие в районе Керченского пролива. Об этом РИА «Новости» сообщили в экстренных службах.
Спасение оставшихся пяти членов экипажа все еще продолжается.
«На данный момент из воды подняли восемь членов экипажа „Волгонефть 212“, в отношении еще пяти человек спасательная операция продолжается», — заявили в службе.
В главке МЧС по Крыму ранее в воскресенье сообщили, что в Керченском проливе терпит бедствие грузовое судно «Волгонефть 212» с 13 членами экипажа на борту. Из Керчи на спасение выдвинулся спасательный буксир «Меркурий», а также вылетел вертолет Ми-8 со спасателями.
Позднее стало известно, что повреждение также получил еще один танкер «Волгонефть 239» с 14 членами экипажа и грузом с нефтепродуктами на борту.