Восемь членов экипажа терпящего бедствие танкера подняли из воды

Из воды подняли восемь членов экипажа танкера «Волгонефть 212», терпящего бедствие в районе Керченского пролива. Об этом РИА «Новости» сообщили в экстренных службах.

Спасение оставшихся пяти членов экипажа все еще продолжается.

«На данный момент из воды подняли восемь членов экипажа „Волгонефть 212“, в отношении еще пяти человек спасательная операция продолжается», — заявили в службе.

В главке МЧС по Крыму ранее в воскресенье сообщили, что в Керченском проливе терпит бедствие грузовое судно «Волгонефть 212» с 13 членами экипажа на борту. Из Керчи на спасение выдвинулся спасательный буксир «Меркурий», а также вылетел вертолет Ми-8 со спасателями.

Позднее стало известно, что повреждение также получил еще один танкер «Волгонефть 239» с 14 членами экипажа и грузом с нефтепродуктами на борту.