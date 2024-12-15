Вертолет вылетел на помощь танкеру, терпящему бедствие в Керченском проливе
МЧС: вертолет Ми-8 выслали на помощь тонущему в Керченском проливе судну
Вертолет Ми-8 вылетел на помощь грузовому судну, терпящему бедствие. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Из-за непогоды в Керченском проливе судно „Волгонефть 212“ повреждено. На борту находятся 13 человек. Экипаж запросил помощь», — уточнили в пресс-службе.
По предварительным данным, на борту судна находятся нефтепродукты. Информация о возможном разливе уточняется.
На место происшествия вылетели вертолет Ми-8 МЧС России и спасатели «Крым-Спас». Из порта Керчи вышел спасательный буксир «Меркурий», принадлежащий Морскому спасательному координационному центру.
Как стало известно, груз танкера — около 4,3 тысяч тонн мазута.
Ранее у берегов Филиппин затонул танкер с 1,4 миллиона литров мазута. Из 17 человек, находившихся на борту, удалось спасти 16. Один пропал. Власти оперативно бросились ликвидировать последствия аварии и очистить воду от мазута.