Восемь человек сгорели заживо на овощном рынке в Китае

Крупный пожар произошел на севере Китая в городе Чжанцзякоу утром 4 января. Погибло восемь человек, еще 15 получили ожоги различной степени тяжести. Об этом сообщило информационное агентство
«Синьхуа».
Возгорание произошло утором в павильонах продуктового рынка. Пожарные оперативно прибыли на место, но потушить огонь удалось только через полтора часа.
Пострадавших госпитализировали. Их жизни сейчас вне опасности. Причины пожара устанавливаются.
Ранее три человека пострадали при
возгорании на складе пиротехники на контрольно-пропускном пункте «Баграташен» в Армении. Им потребовалась помощь медиков.
На севере Турции сгорел
небольшой отель, расположенный в горах провинции Бартын. Постояльцам повезло покинуть номера до ЧП, в результате никто не пострадал.
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