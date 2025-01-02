На севере Турции сгорел отель

В провинции Бартын на севере Турции практически полностью сгорело здание отеля. Постояльцы уехали незадолго до возгорания, поэтому никто не пострадал, сообщило агентство IHA .

Отель с 13 номерами на 40 человек находится в горах. Он построен из дерева, поэтому огонь быстро распространился по зданию. Пожарным удалось локализовать возгорание, но 11 номеров сгорели.

Владелец отеля Яшар Йылдырым сообщил, что незадолго до возгорания в нем отдыхала группа из 30 человек. Они вовремя сдали номера и уехали, поэтому не пострадали. Он предположил, что пожар произошел из-за замыкания проводки или поломки обогревателя.

Смертельный пожар произошел в многоэтажке на юге Москвы. Жильцы заметили на втором этаже плотный дым и вызвали спасателей. Сотрудники МЧС нашли источник возгорания в сильно захламленной квартире. Там же они обнаружили одного погибшего.