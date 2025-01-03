Три человека пострадали при пожаре на складе пиротехники в Армении

Пожар охватил склад пиротехники на контрольно-пропускном пункте «Баграташен» в Тавушской области Армении. Ожоги различной степени тяжести получили три человека. Об этом со ссылкой на МВД республики сообщило издание News.am .

В ведомстве уточнили, что спасатели и полицейские оказали пострадавшим первую помощь, а после передали бригаде скорой помощи для перевозки в медицинский центр.

Сообщение о пожаре на складе пиротехники поступило в Центр кризисного управления Тавушского района в 12:43. На место происшествия прибыли оперативная группа регионального спасательного управления МВД и пять пожарных расчетов.

По последним данным, пламя в помещении локализовали. О причинах пожара ничего не известно.

В минувшую среду, 1 января, перевозившая пиротехнику машина попала в аварию на проходящем через Красногорский городской округ участке Волоколамского шоссе. После ДТП автомобиль загорелся, что привело к детонации груза.