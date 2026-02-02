Восемь человек пропали на Камчатке

Группа, состоящая из пяти взрослых и троих детей, уехала на Пущинские источники и пропала. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщил министр Камчатского края по ЧС Сергей Лебедев.

По его словам, родственники пропавших сообщили, что путешественники отправились на Пущинские источники в Мильковском округе 30 января, а вернуться должны были 1 февраля. Но до сих пор они не выходили на связь.

Знакомые не смогли проехать до источников из-за погодных условий, поэтому потребовалась помощь спасателей. Полицейские и спасатели ПСО КГКУ «ЦОД» выехали в 09:00 (00:00 по московскому времени) 2 февраля для оказания помощи.

«Мы уже идем на помощь! До Пущинских источников от Пущино около 20 километров. Снега насыпало много. Это могло стать причиной задержки группы путешественников», — уточнил Лебедев.

Ранее в Мильковском районе рухнул с моста в реку автобус в 26 вахтовиками.