Автобус с 26 золотодобытчиками упал в реку на Камчатке

Автобус с 26 вахтовыми работниками АО «Камчатское золото» упал с моста в реку в Мильковском районе Камчатского края. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры .

По предварительным данным, автобус, на котором ехали вахтовики, опрокинулся в русло реки на 102 километре трассы Мильково — Ага. В салоне находились 26 человек, 10 из них доставили в Мильковскую районную больницу, где пострадавшим окажут необходимую медицинскую помощь.

Прокуратура Камчатского края организовала проверку по факту ДТП. В ведомстве оценят, как подрядчик и работодатель соблюдали правила перевозки пассажиров и требования охраны труда. В пресс-службе уточнили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Параллельно Мильковский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Камчатскому краю проведет процессуальную проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ход и результаты этой проверки поставлены прокуратурой на контроль.

