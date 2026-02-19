Восемь человек пострадали из-за обрушения завода под Липецком
Спасатели прекратили поиски пострадавших на месте частично обрушившегося предприятия «Моторинвест» в Краснинском районе Липецкой области. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба МЧС по региону.
Специалисты извлекли из-под завалов четыре человека, всего пострадали восемь.
«Поисково-спасательные работы завершены», — рассказали в пресс-службе.
Площадь обрушения составила около пяти тысяч «квадратов».
Губернатор Игорь Артамонов выразил мнение, что кровля здания завода могла обрушиться под тяжестью снега. Спасатели осмотрели место ЧП с применением тепловизоров и вытащили пострадавших. Для устранения последствий обрушения МЧС направило 114 специалистов и 35 единиц техники.
Следственный комитет по Липецкой области возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда». Прокуратура инициировала проверку.