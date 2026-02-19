Появилось видео с места обрушения липецкого завода
Крыша завода «Моторинвест» в Краснинском районе Липецкой области частично обрушилась, под завалами могут находиться пострадавшие. Видеозапись с места ЧП появилась в распоряжении 360.ru.
Губернатор региона Игорь Артамонов рассказал, что из-под завалов извлекли восьмерых пострадавших.
«Поисковые работы продолжаются. Здание цеха обследуют с применением тепловизоров», — подчеркнул он.
Предварительной причиной ЧП глава области назвал скопление снега на крыше цеха. На месте продолжают работать спасатели. Работу специалистов координирует оперативный штаб.
По факту ЧП начала проводить проверку региональная прокуратура. Площадь обрушения составила около пяти тысяч квадратных метров. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда.