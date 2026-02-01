Восемь человек погибли в аварии с автобусом в Турции

TRT: в Анталье перевернулся автобус, восемь человек погибли

Утром 1 февраля в Анталье перевернулся автобус, погибли восемь человек. Об этом сообщил телеканал TRT Haber .

ЧП произошло на трассе в Анталью из Текирдага. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта в кювет. Также пострадали 26 человек.

На месте аварии работают сотрудники пожарной службы, здравоохранения, управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, полиции и жандармерии.

В губернаторстве Антальи РИА «Новости» уточнили, что, по предварительным данным, россиян и других иностранцев в автобусе не было.

В сентябре 2025 года в Аланье в аварию попал туристический автобус, перевозивший более 20 россиян. Травмы различной степени тяжести получили 15 человек. Прибывшие на место медики госпитализировали двоих в тяжелом состоянии.