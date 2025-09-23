Россияне пострадали при столкновении автобусов в Турции

Российские туристы находились в попавшем в аварию автобусе в Турции

Попавший в аварию в турецком городе Аланья туристический автобус перевозил более 20 россиян. Об этом сообщила пресс-служба Генконсульства России в Анталье.

В ведомстве подчеркнули, что пострадавших в аварии отправили в местные больницы, где они получили необходимую медицинскую помощь. Часть их них оказалась в тяжелом состоянии.

Дипломаты добавили, что находятся в постоянном контакте с представителями турецких властей, туроператорами и страховыми компаниями. Кроме того, Генконсульство окажет получившим травмы при ДТП соотечественникам необходимое содействие.

В пресс-службе Российского союза туриндустрии в комментарии 360.ru заявили, что часть туристов после получения необходимой медицинской помощи отправили в сопровождении гидов в отели. Другие отдыхающие, получившие серьезные травмы, остались в больницах для продолжения лечения

«Сотрудники принимающей компании оказывают всю необходимую помощь гостям и находятся в контакте со страховой», — добавили в пресс-службе.

Об аварии с участием перевозившего туристов микроавтобуса в районе Конаклы стало известно утром во вторник, 23 сентября. По предварительным данным, транспортное средство врезалось в рейсовый пассажирский автобус.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 15 человек. Прибывшие на место врачи госпитализировали двоих в тяжелом состоянии.