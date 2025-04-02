Восемь бытовок вспыхнули на стройке на северо-западе Москвы

Источник 360.ru: восемь бытовок загорелись на стройке в Москве

Восемь бытовок загорелись на стройке в Москве, на месте ЧП слышны взрывы, вероятно, внутри находятся газовые баллоны. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, происшествие случилось на улице Маршала Тухачевского в районе Хорошево-Мневники. На стройке загорелись восемь металлических двухэтажных бытовок.

Сооружения расположены рядом друг с другом, огонь может распространиться на соседние постройки. Информацию о пострадавших и газовых баллонах уточняют.

Ранее склад сервиса доставки загорелся на западе Москвы. Пожар начался в аккумуляторной. На место происшествия оперативно вызвали сотрудников экстренных служб. Они эвакуировали людей из помещений. По неуточненной информации, никто не пострадал. Причины случившегося пока не раскрыли.