Восемь бытовок вспыхнули на стройке на северо-западе Москвы

Восемь бытовок загорелись на стройке в Москве, на месте ЧП слышны взрывы, вероятно, внутри находятся газовые баллоны. Об этом сообщил источник 360.ru.
По его данным, происшествие случилось на улице Маршала Тухачевского в районе Хорошево-Мневники. На стройке загорелись восемь металлических двухэтажных бытовок.
Сооружения расположены рядом друг с другом, огонь может распространиться на соседние постройки. Информацию о пострадавших и газовых баллонах уточняют.
Ранее склад сервиса доставки загорелся на западе Москвы. Пожар начался в аккумуляторной. На место происшествия оперативно вызвали сотрудников экстренных служб. Они эвакуировали людей из помещений. По неуточненной информации, никто не пострадал. Причины случившегося пока не раскрыли.
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