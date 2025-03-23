Склад загорелся на западе Москвы, людей эвакуировали

Крупный пожар начался на складе сервиса доставки на Большой Филевской улице в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

Возгорание началось в аккумуляторной. На место происшествия оперативно прибыли спецслужбы. В здании сильное задымление.

Сотрудников эвакуировали из помещений. По предварительным данным, никто не пострадал. Причины происшествия выясняются.

Ранее две бытовки загорелись на юго-западе Москвы. Пламя охватило постройки в районе Черемушки на Профсоюзной улице. Площадь пожара составила 20 «квадратов».