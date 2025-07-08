Восемь автомобилей загорелись на парковке на севере Москвы

Восемь машин загорелись на парковке на Бескудниковском бульваре в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, пламя распространилось на площади 40 квадратных метров. На место прибыли спасатели, в результате ЧП никто не пострадал.

Пожар произошел, когда водитель одной из машин завел свой автомобиль.

Ранее похожее происшествие случилось в Московской области в селе Акулово. На парковке сгорели 13 автомобилей. Пожар начался ночью, на место оперативно вызвали спасателей. Данных о пострадавших не поступало.

До этого происшествие с машинами случилось в Архангельске. Неизвестный поджег четыре полицейских автомобиля на парковке.