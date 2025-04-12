Четыре полицейские машины подожгли в Архангельске

Неизвестный поджег четыре полицейских автомобиля на парковке в Архангельске. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

Злоумышленник устроил пожар рядом с отделом полиции № 4. Здание расположено на улице Попова, дом 57 корпус 1.

«Поджог четырех служебных автомобилей на парковке», — уточнил источник.

Официальная информация пока не поступала. Мотивы злоумышленника неизвестны, все обстоятельства произошедшего продолжают выяснять.

Ранее в Москве сгорели три легковых автомобиля. Мужчина поджег одну машину, но огонь перекинулся на две другие. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб потушили огонь.