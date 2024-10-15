«Вопросы к воспитанию девочки». В Башкирии школьница и буфетчица подрались из-за булочки

По его данным, в столовой у девочки не прошла оплата на терминале, из-за чего школьница решила «послать на три буквы буфетчицу».

«Это не единичный случай. Этот шаг уже довел человека до белого каления, и она просто ее схватила, видимо, хотела поколошматить. Она ее не била, даже по видео это видно, видно, что та вцепилась ей в ногу. <…> В общем, вопросы именно к воспитанию этой девочки», — подчеркнул источник.

Он добавил, что буфетчице стало плохо

«Ее увезли на скорой», — добавил собеседник 360.ru.

Прокуратура Башкирии организовала проверку по факту случившегося. В ходе мероприятий специалисты оценят действия аутсорсинговой компании, оказывающей услуги школьного питания. По данным ведомства, драка произошла из-за непрошедшей оплаты за булочку. Это случилось 15 октября на перемене между уроками.

Блогер Стас Васильев ранее указал на современные методы воспитания детей. По его мнению, сегодня многие ребята вырастают с ощущением, что окружающие им чем-то обязаны.