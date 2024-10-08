Блогер Стас Васильев осудил излишнюю нежность современных детей

Блогер Стас Васильев в эфире радио Sputnik провел параллели между воспитанием детей в прошлом и настоящем.

Он отметил, что прежние методы воспитания в школах, включая драки между учениками и унижения со стороны учителей, были чрезмерными и недопустимыми. Однако и современное воспитание имеет свои проблемы: сегодня многие дети вырастают с ощущением, что окружающие им что-то обязаны.

Блогер подчеркнул, что некоторые учителя боятся обидеть учеников, опасаясь негативной реакции их родителей, а одноклассники чувствуют давление, что они тоже должны угождать. Это, по его мнению, абсолютно неверно.