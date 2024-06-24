В результате теракта в Дагестане погибли 19 человек, включая 15 силовиков, сообщил глава республики Сергей Меликов. Чтобы предотвратить подобные трагедии, нужны кардинальные меры, заявил ведущему 360.ru Дмитрию Степанищеву военный эксперт Евгений Михайлов.

«Здесь вопрос прощения не должен работать, здесь должны работать жесткие, кардинальные меры, репрессивные меры», — подчеркнул он.

Эксперт привел в пример действия главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Я не провожу параллели, но там действительно сейчас безопасно даже в лес заходить. Хотелось бы, чтобы в Дагестане было также безопасно», — добавил специалист.

В республике должны работать люди без связей, в том числе федеральные силовики.

«Мы уважаем Дагестан, ребята воюют, героев много. <…> Соответственно, нужно принимать кардинальные решения», — заключил эксперт.

Накануне неизвестные открыли огонь по церкви и синагоге в Дербенте. Автомобиль Volkswagen Polo, на котором скрылись нападавшие, объявили в розыск. Тогда же перестрелка произошла в Махачкале.