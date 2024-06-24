Вооруженного мужчину задержали на парковке в ростовском ТЦ

Правоохранители задержали вооруженного человека на парковке в одном из торговых центров Ростова-на-Дону. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале .

Он подтвердил, что сотрудники МВД поймали возле ТЦ «Суворовский» мужчину с травматическим оружием. По его словам, стрельбу квалифицировали как хулиганство.

По факту произошедшего началась проверка, полиция устанавливает очевидцев.

Ранее в Махачкале и Дербенте завершилась активная фаза оперативно-боевых мероприятий, силовики ликвидировали шестерых террористов. По данным Telegram-канала Shot, боевики около месяца планировали нападение. Всего из-за терактов в Дагестане погибли 19 человек: 15 полицейских и четыре мирных жителя.