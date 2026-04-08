Волонтеры продолжили разбирать завалы после наводнения в поселке Мамедкала

В поселке Мамедкала Дербентского района Дагестана после сильного паводка волонтеры продолжают помогать жителям разбирать завалы, откачивать воду и спасать имущество. О последствиях стихии 360.ru рассказали местные жители и добровольцы, которые работают на месте.

«Вот здесь была вода, сейчас спадает уже. Все намочила, все испортила, полы подняла», — рассказала местная жительница.

На улицах поселка вода оставила толстый слой грязи, обломки, разбросанные вещи и поврежденные машины. Потоки были настолько сильными, что несли с собой камни и части разрушенных строений. Вода смывала стоящие на улицах автомобили — многие из них теперь не подлежат восстановлению. Стихия снесла до основания некоторые дома, стоящие первыми на пути, а подвалы и первые этажи других строений затопило.

Волонтеры продолжают принимать гуманитарную помощь, генераторы и помпы. Для ликвидации последствий большой воды пригнали технику и эвакуаторы. Добровольцы также помогают жителям разбирать завалы у домов и вывозить обломки.

«Все, что нам отдают, — генераторы, помпы — мы развозим наиболее пострадавшим людям, чтобы у них хотя бы была энергия зарядить телефон. Всем спасибо, кто помогает!» — сообщил один из добровольцев.

На одном из уцелевших домов сохранилась отметка уровня воды — она поднималась выше роста взрослого мужчины, заливала первые этажи строений практически до потолка. Теперь в комнатах — размокший песок, а вместо части стен лежат груды камней. Мебель и личные вещи жителей промокли насквозь.

Ранее глава МЧС Александр Куренков доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в Дагестане во время паводков. Он отметил, что последствия непогоды затронули железнодорожные, автомобильные и пешеходные мосты, а также нарушили подачу света и газа.