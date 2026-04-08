Глава МЧС доложил Путину о ситуации с паводками в Дагестане

Куренков: более шести тысяч домов под водой, МЧС готово усилить группировку

Глава МЧС Александр Куренков доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в Дагестане во время паводков. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РФ.

Куренков рассказал, что циклон над Каспийским морем принес обильные осадки. Это вызвало масштабные подтопления в регионах Северного Кавказа, сильнее всего стихия ударила по Дагестану и Чечне. В Дагестане вода зашла в 25 населенных пунктов, подтопила более шести тысяч жилых домов и приусадебных хозяйств, а также 527 участков дорог.

По словам главы МЧС, в республике последствия непогоды затронули железнодорожные, автомобильные и пешеходные мосты, а также нарушили подачу света и газа. Власти заранее организовали оповещение, эвакуацию и развернули 55 ПВР.

После прорыва дамбы Геджухского водохранилища стихия повредила часть домов в поселке Мамедкала и местами перекрыла движение по трассе «Кавказ». Сотрудники МЧС спасли более 200 человек, шесть человек погибли.

Сейчас вода остается в 10 населенных пунктах республики, где пострадали более двух тысяч домов и участков. Власти ввели режим ЧС регионального характера, а также начали оказывать адресную помощь жителям. Куренков добавил, что ситуацию держат на особом контроле, а при ухудшении обстановки МЧС оперативно нарастит силы.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин по поручению президента РФ Владимира Путина создал правительственную комиссию по ликвидации последствий паводков на территории Дагестана.