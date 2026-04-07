Волонтеры пришли на помощь затопленной Мамедкале

В Мамедкалу после наводнения прибыли волонтеры и гуманитарная помощь
Жители разных городов Дагестана и волонтеры приехали в поселок Мамедкала Дербентского района, чтобы помочь местным справиться с последствиями наводнения. Кадры единения людей в борьбе со стихией оказались в распоряжении 360.ru.
Местные жители рассказали, что беда, вызванная подтоплением, стала общей — в поселок прибыли и продолжают прибывать волонтеры.
«Очень большой поток людей идет в сторону Мамедкалы», — отметил местный житель.
На видео огромное количество людей вычерпывают воду ведрами, расчищают дороги и дворы, вытаскивают из грязи все, что удалось спасти после прихода большой воды. Рядом разгружают машины, доверху набитые коробками, мешками и резиновыми сапогами.
«Махачкалинские ребята! Все для народа и себя не жалеют! Молодцы, ребята!» — прокомментировал происходящее местный житель.
Еще одна машина с гуманитарной помощью прибыла из Буйнакска.
«Мамедкала, мы с вами!» — написали на автомобиле.
Помощь поступила и из Каспийска. Оттуда привезли продукты питания, чистую воду и даже казан для приготовления горячей еды.
Волонтеры не обошли вниманием и жильцов пострадавших домов. После наводнения во дворах остались густая грязь, жижа, следы ушедшей воды. Люди помогают хозяевам разбирать завалы, приводить улицы и помещения в порядок.
На кадрах рядом со взрослыми в мутной луже стоит ребенок. Он, хоть и не совсем понимает, что произошло, но, как и взрослые, пытается помочь справиться с последствиями стихии.
Из-за обильных осадков в Дербентском районе Дагестана произошел прорыв земляного вала Геджухского водохранилища. Основной удар пришелся по поселку Мамедкала. Днем 7 апреля специалисты Российского Красного Креста развернули там мобильные пункты помощи. Их использовали в качестве оперативного штаба для координации работы волонтеров, а также в качестве склада гуманитарной помощи.