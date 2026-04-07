Волонтеры пришли на помощь затопленной Мамедкале

В Мамедкалу после наводнения прибыли волонтеры и гуманитарная помощь

Жители разных городов Дагестана и волонтеры приехали в поселок Мамедкала Дербентского района, чтобы помочь местным справиться с последствиями наводнения. Кадры единения людей в борьбе со стихией оказались в распоряжении 360.ru.

Местные жители рассказали, что беда, вызванная подтоплением, стала общей — в поселок прибыли и продолжают прибывать волонтеры.

«Очень большой поток людей идет в сторону Мамедкалы», — отметил местный житель.

На видео огромное количество людей вычерпывают воду ведрами, расчищают дороги и дворы, вытаскивают из грязи все, что удалось спасти после прихода большой воды. Рядом разгружают машины, доверху набитые коробками, мешками и резиновыми сапогами.

«Махачкалинские ребята! Все для народа и себя не жалеют! Молодцы, ребята!» — прокомментировал происходящее местный житель.

Еще одна машина с гуманитарной помощью прибыла из Буйнакска.

«Мамедкала, мы с вами!» — написали на автомобиле.

Помощь поступила и из Каспийска. Оттуда привезли продукты питания, чистую воду и даже казан для приготовления горячей еды.