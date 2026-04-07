Специалисты РКК открыли пункты помощи в дагестанском поселке Мамедкала

Мобильные пункты помощи развернули специалисты Российского Красного Креста в поселке Мамедкала Дербентского района Дагестана, пострадавшего после прорыва дамбы на Геджухском водохранилище. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Мобильные пункты использовали в качестве оперативного штаба для координации работы волонтеров, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а также в качестве склада гуманитарной помощи, которую прислали неравнодушные россияне и компании.

«Это продуктовые и гигиенические средства, антисептики, питьевая вода, одежда и обувь, инвентарь. В процессе — еще несколько поставок», — заявили в пресс-службе.

В организации подчеркнули, что на место прибыла группа реагирования на чрезвычайные ситуации РКК, имеющая опыт работы в ликвидации последствий крупных наводнений.

Сотрудники и волонтеры работают в координации с республиканским главком МЧС, Всероссийским студенческим корпусом спасателей, властями муниципалитета и оперативным штабом республики.

Кроме того, бригады из сотрудников и волонтеров РКК перешли на круглосуточную работу в Махачкалинском и Хасавюртовском районах Дагестана.

Обрушившиеся на Дагестан мощные ливни привели ко второму масштабному наводнению. Из-за накопившейся воды произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища в Дербентском районе. В зону затопления попали сразу несколько населенных пунктов, из которых только за первый день эвакуировали более четырех тысяч жителей.