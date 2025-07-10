Волонтеры прибыли к дому в Пушкино, где случился пожар

Около пятиэтажки в Пушкино, где случился пожар, работают волонтеры. Кадры с места ЧП оказались в распоряжении 360.ru.

«Увидели пожар, когда были на работе, собрались в пушкинском штабе волонтеров Подмосковья, сразу организовали сюда столы, стулья и помощь», — рассказали они.

По словам активистов, после ЧП жители дома нуждались в поддержке. Им привезли воду и еду. Когда сотрудники экстренных служб закончат работу, волонтеры намерены совершить обход по квартирам.

Пожар разгорелся в доме во время капитального ремонта крыши. Прибывший на место корреспондент 360.ru обратил внимание, что площадь возгорания составила 500 квадратных метров. После ЧП жильцов эвакуировали, на место оперативно прибыли спасатели. В итоге огонь потушили. Около дома перекрыли движение транспорта.

Собеседница 360.ru заявила, что спасатели очень оперативно и слаженно сработали. Также в тушении им подсобили росгвардейцы. Они же помогли и эвакуировать людей.