Пожар в жилом доме в Пушкино ликвидировали

Спасатели ликвидировали пожар в пятиэтажке на Московском проспекте в Пушкино. Об этом 360.ru заявила очевидица.

«Крыша полыхала, было страшно», — рассказала местная жительница.

По ее словам, пожарные закончили работать и покинули место ЧП.

«Машины скорой и реанимационной еще стоят», — добавила она.

Жильцов эвакуировали, место ЧП огородили. Также около дома перекрыли движение транспорта.

Собеседница 360.ru подчеркнула, что сотрудники МЧС действовали очень быстро. Также ликвидировать пожар помогли росгвардейцы. Они заметили дым и помогли эвакуировать жильцов.

«Благодаря слаженной работе пожарных и сотрудников Росгвардии удалось минимизировать последствия возгорания», — сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Корреспондент 360.ru прибыла на место ЧП и показала на видео обстановку возле дома. Она обратила внимание, что площадь пожара составила 500 квадратных метров.

По данным Пушкинской городской прокуратуры, огонь разгорелся во время капитального ремонта крыши. Ведомство проконтролирует установление обстоятельств пожара.