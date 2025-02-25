Волонтер рассказала, почему кошку Мусю стали искать на третий день с воды

Кошку Мусю нашли спустя три дня после того, как ее выбросили в море со смотровой площадки «Ласточкиного гнезда» в Крыму. Подробностями поисков животного с воды волонтер поделилась с телеканалом «Крым 24» .

По словам девушки, добровольцы надеялись найти животное живым. Поэтому было принято решение организовать спасательную операцию. Местные рыбаки согласились им помочь и дали лодку.

«Мы выплыли в открытое море, подплыли к „Ласточке“ и услышали, что Муся там. Она плакала. Мы ее увидели, пытались подняться с моря, но не получилось», — отметила волонтер.

После этого добровольцы обратились за помощью к спасателям, которые вытащили кошку. Девушка поблагодарила всех, кто участвовал в спасении животного.

О происшествии с кошкой Мусей стало известно в конце прошлой недели. В «Ласточкино гнездо» приехал житель Санкт-Петербурга, который отнес животное на смотровую площадку и скинул в море. Полиция задержала живодера.