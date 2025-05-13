«Вокруг нашего города все горит». Появилось видео с природным пожаром в Амурской области
Мощный природный пожар в Амурской области сняли на видео
Природные пожары охватили Амурскую область. Огонь вплотную приблизился к космическому городку Циолковский. В распоряжении 360.ru оказалось видео с бушующим пламенем.
«Вокруг нашего города все горит», — рассказала 360.ru местная жительница Анна.
По ее словам, рядом с нефтебазой «Роснефти» работают пожарные. Они спасают тонны топлива.
«Ветер страшный», — добавила Анна.
Из-за лесных пожаров, разбушевавшихся в Амурской области и Бурятии, погибли птицы и животные. Сейчас в Приамурье действует особый противопожарный режим.
МЧС России держит на контроле обстановку с природными пожарами. В пресс-службе министерства сообщили, что в Забайкалье полыхают 45 лесных пожаров на площади более 576 тысяч гектаров.
«Из них семь пожаров локализованы на более 117 тысяч гектаров», — уточнили в МЧС.
В Читинском районе бушует пожар, охвативший более 31 тысячи гектаров. Спасатели МЧС России перебазировались в села Сохондо, Яблоново и Тургутуй. В борьбе с огнем участвуют самолеты Ил-76.
«Уже сброшено 126 тонн воды. В настоящее время угрозы населенным пунктам нет», — добавили в пресс-службе.
В настоящее время угрозы населенным пунктам нет.
Ранее охватившие Забайкалье лесные пожары сняли из космоса. На снимках видно, что пожары приблизились на опасное расстояние к Чите.