«Вокруг нашего города все горит». Появилось видео с природным пожаром в Амурской области

Мощный природный пожар в Амурской области сняли на видео

Природные пожары охватили Амурскую область. Огонь вплотную приблизился к космическому городку Циолковский. В распоряжении 360.ru оказалось видео с бушующим пламенем.

«Вокруг нашего города все горит», — рассказала 360.ru местная жительница Анна.

По ее словам, рядом с нефтебазой «Роснефти» работают пожарные. Они спасают тонны топлива.

«Ветер страшный», — добавила Анна.

Из-за лесных пожаров, разбушевавшихся в Амурской области и Бурятии, погибли птицы и животные. Сейчас в Приамурье действует особый противопожарный режим.

МЧС России держит на контроле обстановку с природными пожарами. В пресс-службе министерства сообщили, что в Забайкалье полыхают 45 лесных пожаров на площади более 576 тысяч гектаров.

«Из них семь пожаров локализованы на более 117 тысяч гектаров», — уточнили в МЧС.