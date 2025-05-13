Тысячи деревьев в огне. Что известно о мощных лесных пожарах в Амурской области и Бурятии

Мощные лесные пожары обрушились на Амурскую область и Бурятию. Огонь уже стал причиной гибели птиц и животных, автотрассы превратились в настоящий ад. Подробности — в материале 360.ru.

Что известно о лесных пожарах в Амурской области

Сейчас в Приамурье действует особый противопожарный режим. За прошедшие сутки спасатели выезжали на тушение огня 45 раз, общая площадь пожара превысила три тысячи гектаров, сообщили в МЧС.

В регионе орудуют поджигатели. В соцсетях активно распространяется ролик, на котором шестеро молодых людей от 15 до 18 лет палят сухостой ради забавы на станции Агра. Специалисты Госпожнадзора установили личности злоумышленников, 18-летнего зачинщика ждет административная, а то и уголовная ответственность.

По словам местных жителей, пламя охватило тысячи деревьев. Наиболее сложная обстановка складывается в районе села Москвитино. Водители на этом участке трассы буквально пробираются сквозь адское пламя.

правительство Амурской области
Фото: правительство Амурской области/Telegram

Гибнут птицы и млекопитающие, горят гнезда

Мощнейший за последние годы пожар полыхал 9–10 мая в Муравьевском заказнике. Пламя распространилось на тысячи гектаров угодий. За два дня дам выгорела большая часть водно-болотных территорий и рощ, пожары нанесли значительный ущерб местам гнездования аистов и журавлей.

Поджоги часто устраивают браконьеры, чтобы отвлечь внимание охотинспекторов на возгорания. В это время злоумышленники отстреливают гусей и уток.

«После пожара обнаружено три сгоревших гнезда японских журавлей из шести, отмеченных в этом году в Муравьевском заказнике. В двух из них находились яйца, а в третьем гнезде журавли только  приступали к откладке. Яйца с невылупившимися журавлятами погибли», — сообщили представители заказника.

Муравьевский парк устойчивого природопользования
Фото: Муравьевский парк устойчивого природопользования/Telegram
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Муравьевский парк устойчивого природопользования
Фото: Муравьевский парк устойчивого природопользования/Telegram
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У даурских журавлей гнезда уцелели, но, пока птицы спасались от огня, некоторые кладки разорили и съели вороны. Также огонь уничтожил несколько гнезд дальневосточного аиста, расположенных низко над землей. Там тоже были яйца.

Пожар оказался самым масштабным за семь лет. Последний раз пламя полыхало здесь в 2018 году. Для японских журавлей весенние пожары являются главной угрозой, которая не дает восстановиться популяции в Амурской области.

Помимо прочего, выгорели места обитания амурского лесного кота. Огонь уничтожил технику, установленную для наблюдения за жизнью животных. Специалисты надеются, что млекопитающие и птицы вернутся в свои дома после восстановления территории.

Фото: Пресс-служба МЧС

Пожары в Бурятии

Лесные пожары затронули и территорию Бурятии. Огонь распространился на площади более 53-х тысяч гектаров, сообщили в  лесном хозяйстве республики.

По данным местных властей, пламя разбушевалось в двух районах. В их числе Баунтовский и Еравнинский. В регионе объявили режим чрезвычайной ситуации. К ликвидации последствий ЧП привлекли 500 специалистов и 102 единицы техники.

«На территории региона действует особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров, сжигание травы и мусора, а также использование открытого огня для приготовления пищи», — напомнили в  региональном МЧС.

Спасатели используют авиацию, чтобы не допустить распространения огня на населенные пункты. Так, 10 мая вертолетом Ми-8 на очаги пожара сбросили 18 тонн воды, бульдозером проложили две минерализованные полосы.

МЧС Республики Бурятия
Фото: МЧС Республики Бурятия/Telegram
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МЧС Республики Бурятия
Фото: МЧС Республики Бурятия/Telegram
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Сколько лесных пожаров потушили в России за сутки

Всего в России за сутки потушили 37 природных пожаров на площади 27 152 гектара.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 37 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 27 152 гектар», — сообщила Авиалесоохрана.

К полуночи субботы в России зафиксировали 93 лесных пожара. Наибольшая площадь горения — в Забайкальском крае, где действовало 40 пожаров на площади 518 426 гектаров.

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