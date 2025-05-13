Сегодня 10:17 Тысячи деревьев в огне. Что известно о мощных лесных пожарах в Амурской области и Бурятии 0 0 0 Происшествия

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Мощные лесные пожары обрушились на Амурскую область и Бурятию. Огонь уже стал причиной гибели птиц и животных, автотрассы превратились в настоящий ад. Подробности — в материале 360.ru.

Что известно о лесных пожарах в Амурской области Сейчас в Приамурье действует особый противопожарный режим. За прошедшие сутки спасатели выезжали на тушение огня 45 раз, общая площадь пожара превысила три тысячи гектаров, сообщили в МЧС. В регионе орудуют поджигатели. В соцсетях активно распространяется ролик, на котором шестеро молодых людей от 15 до 18 лет палят сухостой ради забавы на станции Агра. Специалисты Госпожнадзора установили личности злоумышленников, 18-летнего зачинщика ждет административная, а то и уголовная ответственность. По словам местных жителей, пламя охватило тысячи деревьев. Наиболее сложная обстановка складывается в районе села Москвитино. Водители на этом участке трассы буквально пробираются сквозь адское пламя.

Фото: правительство Амурской области / Telegram

Гибнут птицы и млекопитающие, горят гнезда Мощнейший за последние годы пожар полыхал 9–10 мая в Муравьевском заказнике. Пламя распространилось на тысячи гектаров угодий. За два дня дам выгорела большая часть водно-болотных территорий и рощ, пожары нанесли значительный ущерб местам гнездования аистов и журавлей. Поджоги часто устраивают браконьеры, чтобы отвлечь внимание охотинспекторов на возгорания. В это время злоумышленники отстреливают гусей и уток. «После пожара обнаружено три сгоревших гнезда японских журавлей из шести, отмеченных в этом году в Муравьевском заказнике. В двух из них находились яйца, а в третьем гнезде журавли только приступали к откладке. Яйца с невылупившимися журавлятами погибли», — сообщили представители заказника.

Фото: Муравьевский парк устойчивого природопользования / Telegram 1/2 Фото: Муравьевский парк устойчивого природопользования / Telegram 2/2

У даурских журавлей гнезда уцелели, но, пока птицы спасались от огня, некоторые кладки разорили и съели вороны. Также огонь уничтожил несколько гнезд дальневосточного аиста, расположенных низко над землей. Там тоже были яйца. Пожар оказался самым масштабным за семь лет. Последний раз пламя полыхало здесь в 2018 году. Для японских журавлей весенние пожары являются главной угрозой, которая не дает восстановиться популяции в Амурской области. Помимо прочего, выгорели места обитания амурского лесного кота. Огонь уничтожил технику, установленную для наблюдения за жизнью животных. Специалисты надеются, что млекопитающие и птицы вернутся в свои дома после восстановления территории.

Фото: Пресс-служба МЧС

Пожары в Бурятии Лесные пожары затронули и территорию Бурятии. Огонь распространился на площади более 53-х тысяч гектаров, сообщили в лесном хозяйстве республики. По данным местных властей, пламя разбушевалось в двух районах. В их числе Баунтовский и Еравнинский. В регионе объявили режим чрезвычайной ситуации. К ликвидации последствий ЧП привлекли 500 специалистов и 102 единицы техники. «На территории региона действует особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров, сжигание травы и мусора, а также использование открытого огня для приготовления пищи», — напомнили в региональном МЧС. Спасатели используют авиацию, чтобы не допустить распространения огня на населенные пункты. Так, 10 мая вертолетом Ми-8 на очаги пожара сбросили 18 тонн воды, бульдозером проложили две минерализованные полосы.

Фото: МЧС Республики Бурятия / Telegram 1/2 Фото: МЧС Республики Бурятия / Telegram 2/2

Сколько лесных пожаров потушили в России за сутки Всего в России за сутки потушили 37 природных пожаров на площади 27 152 гектара. «По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 37 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 27 152 гектар», — сообщила Авиалесоохрана. К полуночи субботы в России зафиксировали 93 лесных пожара. Наибольшая площадь горения — в Забайкальском крае, где действовало 40 пожаров на площади 518 426 гектаров.