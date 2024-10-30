Военный в ЛНР показал школьнику, как работает гранатомет. Оба погибли

В Луганской Народной Республике военнослужащий показывал школьнику, как работает гранатомет. Но при выстреле боеприпас разорвался внутри ствола, все закончилось трагедией, сообщил Telegram-канал Baza .

По словам источника канала, отец 13-летнего подростка из Ставрополя с сентября служит в армии. В конце октября родные мужчины — сын с супругой — приехали навестить его в Должанский район ЛНР. Командир отца познакомился с мальчиком и захотел показать ему, как работает гранатомет.

Но боеприпас разорвался внутри ствола при выстреле. Командир погиб сразу, а мальчик получил тяжелые травмы. Его доставили в больницу на машине военной части, но спасти его не удалось. Школьник скончался.

Предварительно, отец ребенка получил ранения от осколков, мать не пострадала, добавил источник Baza.

Ранее стала известна другая история, получившая широкую огласку: отец и сын-подросток погибли во время дрейфа в Охотском море.

Парень мечтал увидеть гренландских китов. Его дядя Михаил, единственный оставшийся в живых после того злополучного путешествия, хотел осуществить мечту юноши и показать ему первозданную природу Шантарских островов. Но лодку унесло, отец и сын умерли от голода. Выживший Михаил два месяца плавал в лодке и их трупами.