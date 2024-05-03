Военные нейтрализовали шесть беспилотников над Белгородской областью и Крымом | 360°

03 мая 2024, 07:41
Военные нейтрализовали шесть беспилотников над Белгородской областью и Крымом
МО: силы ПВО сбили 5 БПЛА в Белгородской области и 1 дрон в Крыму
Ночью 3 мая над приграничными регионами России нейтрализовали шесть беспилотников. Пять из них засекли в Белгородской области, один в Крыму, сообщило Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Белгородской области и один БПЛА уничтожен над территорией Крымского полуострова», — заявила пресс-служба.
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Министерство заявило, что ликвидированные военными беспилотники — самолетного типа. Киевский режим планировал с их помощью ударить по объектам на территории России.
Предыдущей ночью силы ПВО уничтожили 12 дронов. Их обнаружили в пяти регионах, а именно в небе над Брянской, Белгородской, Ростовской, Курской областями и Краснодарским краем. Власти Смоленской области сообщали об атаке БПЛА на объект энергетической инфраструктуры.
Беспилотники
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Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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