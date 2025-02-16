Контрактник сбежал из воинской части в Ростове-на-Дону

Заключивший контракт для службы в зоне проведения специальной военной операции арестованный сбежал из воинской части. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание 161.ru.
Собеседник из силовых структур пояснил, что мужчина подписал контракт для участия в СВО в следственном изоляторе. В воинской части он не задержался и сбежал.
Поиски беглец сейчас идут в Железнодорожном и Советском районах Ростова-на-Дону. Вооружен контрактник или нет — неизвестно.
В конце прошлой недели обвиняемый по уголовному делу сбежал из зала суда в Люберцах сразу после вынесения решения о заключении под стражу.
Источник 360.ru уточнил, что против беглеца завели еще одно уголовное дело за побег. На поиски обвиняемого отправились сотрудники полиции. Удалось ли его найти, официально неизвестно.
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