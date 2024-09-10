Военкор Котенок задал Алаудинову два вопроса о драке в Анапе

Военкор Котенок обратился к Алаудинову с вопросами после драки чеченцев в Анапе

Военкор Юрий Котенок задал в Telegram-канале вопросы командиру спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову после его высказываний в защиту участников драки в Анапе. Генерал-майор вступился за участвовавших в резонансном конфликте уроженцев Чечни.

«Два вопроса: есть ли доказательства того, что неудавшихся ухажеров оскорбляли по национальному признаку? К сожалению, было много случаев, когда преступники прикрывались именно этим», — написал журналист.

Котенок также порассуждал о реакции общественности на происшествие в том случае, если бы национальности девушек и мужчин были другими.

По мнению военкора, участники драки должны ответить по закону. Он также призвал представить доказательства и обстоятельства происшествия публично.

Ранее Алаудинов сообщил, что драка между уроженцами Чечни и аниматорами в кафе Анапы возникла из-за хамского поведения девушек, с которыми хотели познакомиться молодые люди.

Анапский городской суд арестовал подозреваемых в нападении и избиении аниматоров на полтора месяца.