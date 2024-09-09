Названа причина конфликта чеченцев с аниматорами в Анапе

Переросший в драку конфликт между уроженцами Чечни и аниматорами в кафе Анапы возник из-за хамского поведения девушек, с которыми хотели познакомиться молодые люди. Об этом в Telegram-канале заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Он пояснил, что в кафе зашел регулярно отправляющий гуманитарную помощь в зону специальной военной операции чеченский волонтер Зелимхан Заурбеков вместе со своим другом Русланом. Там они увидели девушек, с которыми хотели познакомиться, но получили сначала грубый отказ с нецензурной лексикой.

«Девушка грубо ответила и послала его», — заявил Алаудинов.

Командир «Ахмата» подчеркнул, что после в конфликт вмешались двое аниматоров, которые которые затеяли драку, а потом выставили себя пострадавшими. В рамках возбужденного уголовного дела следователи задержали Заурбекова.

Алаудинов добавил, что не понимает, почему реальных инициаторов конфликта оставили без наказания. Он отметил, что налицо предвзятое отношение по национальному признаку, что идет на пользу только врагам России.

На минувшей неделе Анапский городской суд арестовал подозреваемых в нападении и избиении аниматоров. Под стражей оба фигуранта дела останутся на полтора месяца. При рассмотрении дела суд учел, что подозреваемые пытались скрыться с места преступления.