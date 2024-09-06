Подозреваемых в избиении аниматоров в Анапе отправили под стражу

Анапский городской суд отправил под стражу подозреваемых в избиении аниматоров. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Инстанция рассмотрела ходатайство следствия об аресте.

«Оба фигуранта заключены под стражу. Срок меры — один месяц 30 суток», — заявили в пресс-службе.

Согласно данным следователей, в ночь на 3 сентября предполагаемые преступники находились возле кафе на Пионерском проспекте в Анапе. Там они попытались познакомиться с девушкой, но она отказала. В результате злоумышленники повздорили с молодыми людьми, которые работали аниматорами, и избили их. Подозреваемые попытались скрыться от следствия.

Потасовка завершилась приездом скорой и полиции. Всех участников нападения на аниматоров задержали 3 сентября.