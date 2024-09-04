Водопроводную воду назвали возможной причиной массового отравления в КБР

Причиной массового отравления в Баксане Кабардино-Балкарской Республики могла стать водопроводная вода. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Местные жители обратились в медучреждения с признаками пищевого отравления. По факту случившегося возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании и установленных обстоятельствах. Ход следствия поставили на контроль в центральном аппарате Следкома.

Один из жителей КБР в комментарии 360.ru коротко рассказал о симптомах отравления.

«Фигня происходит, дети температурят, тошнота, рвота. Как обычно у всех», — сказал мужчина.

О вспышке кишечной инфекции в Баксане стало известно 3 сентября. По данным Минздрава КБР, в медучреждения доставили 70 человек. Один из подростков попал в реанимацию. Из-за массового отравления в республике закрыли две школы, два детсада и колледж. Прокуратура организовала проверку.