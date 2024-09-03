Массовое отравление произошло в Кабардино-Балкарии

Минздрав КБР: в Баксане с кишечной инфекцией госпитализировали 70 человек

В городе Баксане произошла вспышка кишечной инфекции, в результате в медучреждения с отравлением доставили около 70 человек. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Кабардино-Балкарской Республики.

По данным ведомства, один из подростков находится в реанимации. Он получил телемедицинскую консультацию специалистов федерального центра. Большинство пациентов находятся на амбулаторном лечении, так как они имеют легкую степень тяжести заболевания.

«Всеми необходимыми лекарственными препаратами медорганизации обеспечены», — подчеркнули в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что специалисты проводят ежедневный мониторинг состояния заболевших.

Ранее вспышка кишечной инфекции произошла среди сотрудников Черкизовского мясокомбината. Десятки сотрудников предприятия заразились из-за еды в закрытой столовой. Специалисты взяли пробы продуктов и выяснили, что на полуфабрикатах и готовых блюдах не было срока хранения.