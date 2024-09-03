Пять учебных заведений в КБР приостановили работу из-за вспышки кишечной инфекции
Прокуратура организовала проверку из-за вспышки кишечной инфекции в КБР
Прокуратура Кабардино-Балкарии организовала проверку из-за массовой вспышки неизвестной кишечной инфекции в Баксане. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
По ее данным, всего за помощью обратились 212 человек, из которых госпитализировали 63, в том числе 56 детей. Две школы, два детских сада и колледж приостановили работу.
По основной версии, к отравлению могла привести некачественная водопроводная вода. Роспотребнадзор, Министерство строительства региона и городская администрация проводят проверку, а городской водоканал дополнительно обрабатывает воду, которую подают в краны.
В августе кишечную инфекцию подхватил 31 сотрудник столичного Черкизовского мясокомбината. Позже выяснилось, что причиной отравления стали просроченные продукты в столовой.