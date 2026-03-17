Водолазы снова приступили к поискам пропавшей в Звенигороде девочки

Водолазы повторно исследуют Москве-реку в поисках девочки, пропавшей в Звенигороде. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Специалисты повторно проверяют уже отработанные участки.

«Проводятся точечные погружения в местах обнаружения неустановленных предметов эхолотами бокового сканирования», — добавили в ведомстве.

За сутки водолазы выполнили 16 погружений и обследовали 16 тысяч квадратных метров реки. Добровольческий кинологический поисковый отряд ведет поиски тела на берегу.

Всего с начала поисковой операции водолазы провели 162 погружения и осмотрели 317 тысяч квадратов акватории реки. Лодки с боковым и круговым обзором исследовали более 186 километров Москвы-реки, а аэролодки — 1257 километра.

Трое подростков пропали в Звенигороде в марте. Спасатели обнаружили тела двоих. Следствие предполагает, что школьники гуляли и провалились под лед. Участники спасательной операции нашли детские следы у полыньи.